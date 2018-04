Les Dragons de Rouen joueront-ils leurs rencontres au Kindarena ?

Jouer les matchs de hockey sur glace des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) au Kindarena ? L'idée fait son chemin à la Métropole mais pour l'instant, le club n'a pas été consulté. La priorité est d'effectuer les travaux prévus à la patinoire de l'Ile Lacroix.

"On est à l'étroit sur l'Ile Lacroix", reconnaît Guy Fournier, manager général des Dragons de Rouen (Seine-Maritime), donc s'il y a une meilleure possibilité, pourquoi pas." Mais "je n'ai pas d'éléments sur ce sujet". Ce sujet, c'est la possibilité de jouer des matchs de hockey au Kindarena. Cette piste de réflexion, le manager l'a "appris dans la presse". Pour l'instant, il n'a pas été consulté.

Tout est parti d'un tweet du vice-président de la métropole de Rouen, chargé du sport et de la culture, le soir de la victoire des Dragons en Ligue Magnus, mardi 27 mars 2018. David Lamiray demande aux utilisateurs de Twitter s'ils sont pour ou contre l'organisation des playoffs au Kindarena.

Les matchs des playoffs de hockey des @DragonsdeRouen au @LeKindarena — Lamiray David (@DavidLamiray) 27 mars 2018

Priorité à l'Ile Lacroix

"Mais que les choses soient bien claires, aujourd'hui, on n'a pas décidé d'engager les travaux dans le Kindarena, explique David Lamiray. La priorité est aux travaux sur l'Ile Lacroix." La compétence vient d'être transmise à la métropole qui prend la suite de la Ville et les travaux de remise aux normes et d'agrandissement devraient commencer, comme prévu, en février 2019. "La patinoire à l'Ile Lacroix est un équipement nécessaire", ajoute-t-il, en précisant que la patinoire accueille les Dragons mais aussi quatre autres clubs et plus de 1 000 licenciés.

"On fait ces travaux à la patinoire de l'Ile Lacroix et puis rapidement, il faudra qu'on se pose la question de savoir si le hockey peut venir au Kindarena sans perturber le basket ni les grands événements." David Lamiray a déjà commencé quelques observations : "Sur cette saison 2017-2018, il n'y a que deux dates qui se télescopent entre le championnat de hockey et celui de basket."

"Réglementairement et sur la dimension, la patinoire entre dans l'aire de jeux du Kindarena."

Le vice-président de la métropole s'est aussi renseigné pour savoir si le Kindarena était en capacité d'accueillir des matchs de hockey et la réponse est positive : "Il y a une légende urbaine qui disait que tout cela était impossible mais non. Il y a plein d'arena en France qui ont cette modularité. Réglementairement et sur la dimension, la patinoire entre dans l'aire de jeux du Kindarena."

David Lamiray veut préparer l'avenir. "Les grandes métropoles françaises se sont équipées de grands équipements et commencent à construire de grandes équipes. Par exemple Lyon, qui a gagné la Coupe de France cette année, est un club qui ne faisait pas partie des meilleurs clubs français il y a 6 ans. Il faudra sans doute à un moment donné, si Rouen veut rivaliser avec les grands clubs français, que le hockey voit sa jauge augmenter pour accroître ses recettes. Le Kindarena peut lui permettre ça."

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: Gap devient Champion de France face aux Dragons de Rouen

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen répondent aux Gothiques d'Amiens et reviennent à égalité