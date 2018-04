Le live acoustique sensationnel du duo Kimberose, invité du prochain Tendance Live au Havre

Invité sur le plateau de France 2 pour un show acoustique, le groupe poursuivra ses efforts sur la scène du Tendance Live ce vendredi 20 avril 2018 au Carré des Docks du Havre. Attendez-vous a une bonne dose de frissons.

Véritable révélation musicale de ce début d'année 2018 le duo Kimberose éclot à la télé, à la radio et dans les bacs. A son actif un album, "Chapter One", fraîchement disponible dans les bacs et sur les plates-formes de téléchargement légales et son titre fort "I'm sorry" régulièrement diffusé sur Tendance Ouest. Le premier opus du duo accède déjà à la première place des ventes sur I-Tunes.

La chanteuse Kimberly Kiston Mills nous transporte sans fausse note dans son univers soul ; découvrez sa voix ici sur le plateau de France 2 lors d'une version acoustique du titre "I'm sorry".

Vendredi 20 avril à 20h30 elle sera accompagnée de son musicien devant vous sur la scène du Tendance Live du Havre au Carré des Docks. Pour obtenir 2 places pour ce concert Tendance Ouest, envoyez CONCERT par SMS au 7 11 12 (0,65 cts hors coût opérateur).

Déjà connue du plateau télé de "La Nouvelle Star" Kimberly n'a pas été retenue lors de son passage en 2013. Depuis elle a crée son groupe Kimberose ; aujourd'hui c'est l'avenir du groupe qui tire de plus en plus vers le rose.

A LIRE AUSSI.

Tendance Live : prochaine date au Havre, la programmation dévoilée

Tendance Live à Alençon : la programmation dévoilée

Tendance Live à Granville : la programmation dévoilée

Slimane, Boulevard des airs, Igit, Léa Paci etc. : découvrez la programmation du Tendance Live à Caen

Tendance Live Résonance au Havre : Texas, Boulevard des Airs et Slimane sur scène