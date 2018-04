Bonne table à Rouen : Nonna aux Docks 76

Cette semaine, la rédaction de Tendance Ouest à Rouen (Seine-Maritime) vous propose de découvrir le restaurant Nonna, installé dans le centre commercial des Docks 76.

Nonna signifie "grand-mère" en italien. C'est aussi le nom d'un nouveau restaurant installé aux Docks 76 à Rouen (Seine-Maritime). Il propose bien sûr pizzas et pâtes dans un décor très chaleureux. Au sol, une épaisse moquette donne un côté intime au lieu, aidé par une très grande banquette qui donne envie de venir y manger en famille ou entre amis. La salle est spacieuse et donne sur l'extérieur. Un petit côté bistrot aussi avec des tables rondes noires et des chaises en bois très modernes.

La spécificité du restaurant : la personnalisation. Si une dizaine d'idées pizzas et quelques sortes de pâtes sont déjà proposées à la carte, l'idée de Nonna est de pouvoir créer sa propre recette. Un large comptoir permet ainsi de sélectionner viande ou poisson, de la sauce, du fromage et des légumes. Le choix est très large avec cinq ou six variétés à chaque fois, voire une dizaine pour les légumes.

Une pizza originale

Pour les pâtes, vous avez le choix entre différentes sortes : fusilli, penne ou encore farfalle. Mais pour la pizza, l'originalité tient du fait qu'elle est proposée en part, à la coupe comme le veut la tradition romaine (al taglio). La pâte est très alvéolée, on m'explique qu'elle repose pendant 48 heures, d'où ce résultat. Les ingrédients sont frais et locaux puisque le restaurant est livré par une boutique rouennaise.

Avec une boisson et un dessert (là aussi le choix est varié entre muffin, compote maison ou un traditionnel panettone italien), l'addition est loin d'être élevée puisqu'il faut compter 11,45 €.

Pratique. Nonna, au niveau 0 des Docks 76. Tél. 02 35 00 97 10

