Basket : le Rouen Métropole Basket repasse la barre des 100 points

Vendredi 13 avril 2018, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) s'est imposé au Kindarena de Rouen face à Vichy-Clermont 101-92 pour le compte de la 28ème journée de Pro B.

Si ça ne s'était produit qu'une seule fois, la thèse de l'accident aurait été plausible. Deux fois d'affilée, ça devient beaucoup plus sérieux. Après avoir passé plus de 100 points à Évreux dans un derby normand, les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) ont récidivé le vendredi 13 avril 2018 pour la 28e journée de Pro B. Sur leur parquet du Kindarena, les Rouennais ont cette fois déversé leur furia offensive sur Vichy-Clermont, une équipe concurrente dans la course aux play-off.

Match capital pour les play-off

Même si l'écart a été cette fois plus serré avec un secteur défensif plus souvent mis en danger et quelques passages à vide, le RMB es parvenu à maintenir son adversaire du soir à distance suffisante pour s'imposer finalement 101 à 92. Grâce à cette victoire, les joueurs d'Alexandre Ménard sont plus que jamais dans la course pour les play-off de fin de saison grâce à leur 9e place au classement, avec le même nombre de victoires que Denain, le 8e et dernier qualifié. Le prochain match sera capital pour ces deux équipes qui s'affronteront le mardi 24 avril 2018 sur le parquet de Denain.

