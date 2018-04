Seine-Maritime : un homme se jette dans le canal d'Eu après un différend familial

Un homme s'est jeté dans le canal à Eu (Seine-Maritime), dimanche 15 avril 2018 dans la soirée après une dispute dans sa famille. Il a pu être secouru par les pompiers.

Il est 20h30 quand les pompiers de Seine-Maritime interviennent à Eu, sur le chemin de halage, dimanche 15 avril 2018, pour secourir un homme. L'individu s'est ici jeté dans le canal d'Eu, semble-t-il après un différend familial.

La victime saine et sauve

Six engins et une vingtaine de pompiers, dont des spécialistes des interventions en milieux aquatiques, sont mobilisés pour l'intervention. L'homme est prisonnier de la vase lorsqu'il est secouru. Il est sain et sauf.

