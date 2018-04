Un laboratoire de Normandie invente des huiles essentielles... pour maigrir

Après le servage tabagique, le laboratoire Naturarom, basé à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), s'attaque à la perte de poids avec de nouvelles huiles essentielles. Le produit sera disponible à partir du mercredi 2 mai 2018 sur Internet et en pharmacie.

Créé en 2013 à Petit-Quevilly, le laboratoire Naturarom poursuit le développement de ses produits. "Nous proposons des huiles essentielles à partir d'extraits de plantes sur la base de ce qui se fait en médecine chinoise", rappelle Michel Dutheil, le cofondateur du laboratoire.

L'entreprise avait lancé, en novembre 2017, un produit baptisé Olfactlab pour arrêter de fumer : "Il rencontre un vif succès avec plusieurs milliers d'exemplaires vendus". Naturarom propose, cette fois, des huiles essentielles pour perdre du poids.

Réguler son appétit

Dans le détail, il s'agit surtout de réapprendre à réguler son appétit. "Nous travaillons sur le long terme, c'est-à-dire que nous redonnons le pouvoir à l'estomac de dire qu'il est arrivé à satiété, explique Michel Dutheil, ce n'est plus le psychique qui décide ou la gourmandise."

Olfactlight se présente sous la forme d'un inhalateur et se compose de quatre huiles essentielles : mandarine, menthe verte, mélisse et poivre rose. "La cure dure 40 jours et les effets s'installent dans la durée", ajoute Michel Dutheil. Toutes les personnes, jeunes comme plus âgées, peuvent utiliser ce produit, sauf les personnes asthmatiques ou allergiques.

Distribué en pharmacie

Les produits développés par le laboratoire sont aussi disponibles, depuis le mois de mars 2018, dans certaines pharmacies. Une quarantaine d'officines proposent actuellement Olfactlab en Normandie. "Nous comptons nous développer aussi partout en France grâce à des réseaux de pharmacies", complète Michel Dutheil.

Concernant Olfactlight, il sera disponible à partir du mercredi 2 mai 2018 sur le site du laboratoire Naturarom et en pharmacie.

