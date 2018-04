Seine-Maritime : des cours sur Internet pour les collégiens

Onze collèges de Seine-Maritime testent, depuis vendredi 13 avril 2018, la nouvelle plateforme Solo'76 mise en place par le Département. Il s'agit de proposer aux collégiens des exercices et des révisions en ligne.

Réviser une leçon, faire des exercices ou encore accéder à des sujets corrigés. Le nouveau dispositif Solo'76 a été lancé, vendredi 13 avril 2018, par le département de Seine-Maritime dans 11 collèges qui se sont portés volontaires :

• Collège André Siegfried à Saint-Romain-de-Colbosc

• Collège Henri Matisse à Grand-Couronne

• Collège Émile Verhaeren à Bonsecours

• Collège Georges Braque à Rouen

• Collège Les Hauts de Saffimbec à Pavilly

• Collège Jean Zay au Houlme

• Collège Charles Gounod à Canteleu

• Collège Albert Schweitzer à Neufchâtel-en-Bray

• Collège Claude Bernard au Havre

• Collège Gérard Philipe au Havre

• Collège La Hève à Sainte-Adresse



"L'intérêt est de favoriser les connaissances des jeunes et lutter contre l'échec scolaire", explique Pascal Martin, le président du Département. Les collégiens peuvent ainsi travailler à la maison en révisant des cours ou en revenant sur des notions précédentes qu'ils souhaitent réviser.

Des cours en vidéo

Les quelques collégiens qui ont participé à la présentation de Solo'76 se sont montrés séduits. "Ça nous permettra, par exemple pendant les vacances, de réviser nos leçons et on pourra approfondir nos connaissances", affirme Traoré Farmata, âgée de 14 ans et élève en 4e au collège Georges Braque à Rouen.

Une démonstration de Solo'76 a été proposée par la société qui a développé la plateforme. - Amaury Tremblay

D'autres y voient l'occasion d'apprendre différemment, grâce, par exemple, à des vidéos de Fred et Jamy (anciens présentateurs de l'émission C'est pas sorcier) qui permettent de développer certaines notions.

Un outil complémentaire

Du côté des enseignants, Solo'76 est plutôt bien accueilli : "Je trouve ça ludique, ça va leur permettre de revenir sur certains points vus en cours", réagit Marie Delahaye-Monot, professeur d'histoire-géographie au collège George Braque. Un outil qui reste "complémentaire au travail des professeurs", souligne Pascal Martin. "Pour des exercices comme la rédaction, les collégiens n'auront pas d'autres outils que nos cours", note Marie Delahaye-Monot.

Un atelier d'échanges entre les 11 collèges sera organisé avant la fin de l'année scolaire 2017-2018 pour dresser un premier bilan. Le Département pourra ensuite décider d'étendre l'outil aux autres établissements.

A LIRE AUSSI.

Le sport à l'école très éloigné des cours de gym d'autrefois

Près de Caen, réviser ses exams de manière ludique c'est possible