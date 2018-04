La 45ème édition de la course Alençon-Médavy, c'est ce week-end !

Le départ de la 45ème édition de la mythique course à pieds de l'Orne sera donné dimanche 15 avril 2018 à 13h. Pascal Berthomé est un anonyme, dans la foule des inscrits. Rencontre.

2287 coureurs de neuf nationalités prendront le départ de la 45ème édition de la mythique Alençon-Médavy, dimanche 15 avril 2018 à 13h, au parc-expo Anova à Alençon (Orne), pour 15,8 kilomètres.

Un anonyme parmi plus de 2000 autres

Pascal Berthomé, 49 ans, en est à sa onzième édition. Malgré tout, les cinq derniers kilomètres de la course, qui sont en côte, sont toujours aussi terribles jusqu'au sommet de la forêt d'Ecouves. Il dit particulièrement apprécier l'ambiance de la course, et le soutien du public.

Cette année il ne forcera pas le rythme. Alençon-Médavy lui sert d'entraînement, une semaine avant de courir le marathon de Nantes :