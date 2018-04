Près de Fécamp, une association pour préserver la vallée de la Ganzeville

Dimanche 15 avril 2018, l'association des Amis de la vallée de la Ganzeville (près de Fécamp en Seine-Maritime) organise sa traditionnelle opération de nettoyage des rives de la rivière Ganzeville. L'association veut protéger cette vallée typique du Pays de Caux.

À côté de Fécamp (Seine-Maritime), l'association des Amis de la vallée de la Ganzeville organise comme tous les ans une matinée de nettoyage des berges de la rivière Ganzeville, dimanche 15 avril 2018. Le rendez-vous est fixé à 9h30 depuis le parking du Carrefour Market de Fécamp. En 2016, l'opération avait permis de retirer 1,7 tonne de déchets de la nature.

Protéger un patrimoine local

L'association des Amis de la vallée de la Ganzeville tente de défendre un patrimoine et un paysage local et typique du Pays de Caux. Cette petite vallée s'étend de Ganzeville à Saint-Maclou-la-Brière, en passant par Tourville-les-Ifs, Contremoulins, Bec-de-Mortagne, Daubeuf-Serville et Bénarville. Écoutez Aymeric Le Grand, membre du bureau de l'association :

La vallée de la Ganzeville est un site inscrit. Il présente des paysages et un patrimoine bâti dont la protection présente un intérêt général du point de vue historique et pittoresque. Le Ministère chargé de l'environnement a décidé son inscription à l'Inventaire des monuments naturels et des sites en 1989.

Faire vivre la vallée

L'association des Amis de la vallée de la Ganzeville s'investit pour faire vivre la vallée. Elle va par exemple remettre un chèque de 250 euros à la commune de Tourville-Les-Ifs pour que cette dernière puisse acheter des arbres et embellir une partie de son territoire. Le chèque a été remis vendredi 13 avril 2018 lors de l'assemblée générale de l'association. Une conférence gratuite et ouverte à tous y a également été proposée sur le thème de l'écosystème de la rivière Ganzeville présentée par Virginie Pernel, de l'Office nationale de l'eau et des milieux aquatiques.

Association des Amis de la vallée de la Ganzeville - BP10 76401 Fécamp Cédex - 06 08 23 11 62.

A LIRE AUSSI.

Près de Fécamp : un village crie son amour à son école