L'horoscope signe par signe de ce dimanche 15 avril

Le week-end, découvrez votre horoscope avec Alain à 6 h 25, 7 h 25, 8 h 25 et 9 h 25.

Bélier

Au menu du jour tout simplement la joie de vivre en famille, ou tout du moins en bonne compagnie. Rien de compliqué, de l'amour, de l'amour, de l'amour.

Taureau

Ne secouez pas votre tirelire, elle est pleine de larmes. Les temps sont durs. L'aisance revient progressivement – changement en vue d'ici trois semaines.

Gémeaux

Vous avez la sensation de vous assagir ; la bagarre c'est du passé, demeurent les souvenirs. La maturité s'acquiert parfois par capillarité.

Cancer

En ce moment les astres célèbrent vos réussites qui ne sont pas l'effet du hasard – la chance vous aura peut-être souri ; vous avez le sentiment d'être à votre place.

Lion

Cette journée est un hymne au plaisir. Libre penseur et insaisissable. Vous êtes une eau vive d'un torrent ; vous êtes le seul à en distribuer les canoës.

Vierge

La musique et plus généralement les arts vous attirent. Vous êtes l'alchimie du rythme et de la rime. Toujours drôle et délicat.

Balance

Attention à ne pas plagier les idées environnantes. On pourrait vous reprocher d'être très malin et de faire du repiquage sous une apparence de fausse modestie.

Scorpion

Vous aurez la tendance à mettre un glaçon de la nostalgie dans le double nectar de la dérision. Difficile de vous interpréter. La complexité concourt à votre charme.

Sagittaire

Évitez de trop vous raconter et de mettre vos mystères en pleine lumière. À trop divulguer vous vous condamnez à altérer votre image. Grande maladresse.

Capricorne

Le monde de l'enfance et ses exagérations sont bien marqués. Les yeux plus grands que le ventre, en dire plus qu'on en fait. Votre rôle modérateur sera nécessaire.

Verseau

Partir, ce besoin d'être le véritable acteur de votre long-métrage. Les concessions, les partages et les renoncements ne sont plus

Poissons

Petite chute de tension… la santé peut être mais surtout le régime général. Si vous avez une compétition sportive aujourd'hui, vous aurez l'impression que rien ne roule et que le dénivelé vous arrache les jambes !