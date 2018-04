Mobilisation régionale à Flers contre la limitation de vitesse à 80 km/h

Une mobilisation régionale est organisée samedi 14 avril 2018 à Flers (Orne) contre le projet de limitation de vitesse à 80 km/h. Outre la fédération Française des Motards en Colère, de nombreux professionnels, dont les taxis et ambulanciers, seront mobilisés.

Ils vont venir de partout : de Caen, Bayeux, Lisieux, Vire (Calvados), Argentan, L'Aigle (Orne), Évreux, Verneuil-sur-Avre (Eure), Cherbourg, St Lô (Manche). Une nouvelle journée de mobilisation de la Fédération Française des motards en colère est organisée samedi 14 avril 2018 contre la prochaine limitation de vitesse à 80km/h.

Manif à Flers...

Cette journée de mobilisation est organisée à Flers (orne), qui outre être située au centre de l'ex Basse-Normandie, et aussi la ville dont le maire Yves Goasdoué n'est autre que le Président du Conseil national de la sécurité routière.

Jeunes permis à 70km/h

Outre l'aspect sécuritaire qu'ils estiment non prouvé, les manifestants soulignent le fait que l'abaissement de la limitation de vitesse de 10km/h va imposer aux jeunes permis de ne plus rouler qu'à 70km/h. Ils soulèvent les difficultés des véhicules à boîte de vitesses automatique qui ne pourront plus rouler en sixième d'où davantage de pollution. Les professionnels de la route craignent une baisse de leur chiffre d'affaire mais aussi de ne plus trouver de personnel, par crainte de perdre son permis de conduire.

Motards, artisans et simples particuliers

Outre les motards, de nombreux professionnels auraient annoncé leur participation à cette journée, comme par exemple les taxis et les ambulanciers. Jocelyn Gandon, est l'un d'eux :

D'un point de vue pratique, les cortèges en provenance de toute la région sont attendus samedi 14 avril à partir de 11h sur le parking de la mairie de Flers. Yves Gouasdoué recevra une délégation à 13h. Une heure plus tard ce sera un défilé des manifestants à pieds dans la ville, avant un autre cortège à 15h30, mais avec motos et voitures. Attention le stationnement et la circulation sont réglementés dans Flers, samedi 14 avril.

A LIRE AUSSI.

Limitation de vitesse : la FFMC chez la préfète de l'Orne

Routes limitées à 80 km/h : l'avis partagé de routiers à Caen

Limitation à 80 km/h : les motards manifestent dans l'Orne et la Manche