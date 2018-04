[Vidéo] Déclaration d'impôts : ce qui change en 2018

Alors que la campagne d'impôt sur le revenu 2018 vient d'être lancée, Hugues Perrin, directeur des finances publiques du Calvados, présente les changements pour cette année.

Voilà une nouvelle qui ne va pas faire sourire tout le monde : la campagne de l'impôt sur le revenu 2 018 est lancée depuis mercredi 11 avril 2018. Vous avez jusqu'au 17 mai dans le Calvados, jusqu'au 29 mai dans l'Eure et jusqu'au 5 juin dans la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime pour remplir votre déclaration de revenus.

Vers le prélèvement à la source

Et cette année, un changement particulier est à noter : la préparation de la mise en place du prélèvement à la source, prévue pour janvier 2019. "Ceux qui déclarent en ligne verront apparaître dès cette année une nouvelle page avec le taux d'imposition qui s'appliquera en 2019", présente Hugues Perrin, directeur des finances publiques du Calvados. "Et cela va se passer très facilement, sourit-il. D'abord, beaucoup de nos concitoyens ne sont pas imposables, et ça, rassurez-vous, ça ne change pas. Pour les autres, il y aura un prélèvement automatique sur leur salaire."

Notez donc que l'année 2018 sera une blanche. "Aujourd'hui, on paie les impôts au titre des revenus de l'an dernier. À partir du 1er janvier, l'impôt est contemporain du revenu. Par exemple, quelqu'un qui devient retraité cette année aurait dû payer sur ce qu'il gagnait comme salarié, là c'est fini, il paie sa part d'impôt sur sa retraite, qui est moins importante que son ancien revenu. C'est donc une bonne opération."

Encourager les démarches en ligne

Autre changement en perspective, le tournant du numérique enclenché par les finances publiques. "Pour les personnes qui n'ont pas d'ordinateurs ou qui se trouvent en zone blanche par exemple, il est toujours possible de faire une déclaration papier, rassure Hugues Perrin. Pour les autres, nous avons dans les centres d'impôts des collègues pour accompagner les usagers : comment acquérir une adresse mail, se connecter sur impots.gouv.fr, trouver ses identifiants… Ces démarches sont aussi possibles dans les points info 14."

L'avantage de ce passage en ligne ? Cela permet d'avoir des délais supplémentaires, mais aussi un calcul direct de la somme que l'on devra payer ou de recevoir sur le moment son avis de non-imposition nécessaire pour d'autres démarches administratives.

