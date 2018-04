Paris-Camembert 2018 : Lilian Calmejane (Direct Energie), le plus costaud ! 

Ce mardi 10 avril 2018, c'est l'occitan Lilian Calmejane qui s'est adjugé la 79e édition du Paris-Camembert en solitaire et à la faveur d'une maîtrise parfaite d'un parcours totalement remodelé.

Au départ de Pont-Audemer (Eure) en fin de matinée, les 19 équipes présentes pour cette 6e manche de Coupe de France avaient leur idée sur la stratégie à suivre. Mais rapidement, les conditions climatique et un parcours innovant ont fait revoir leur copie aux directeurs sportifs.

Plusieurs escarmouches ont émaillé le début de course mais dès l'arrivée sur Livarot pour le circuit final, la bagarre s'est engagée. D'abord avec l'équipe AG2R aux commandes, puis à trente kilomètres du terme, avec l'attaque soudaine et réussie de Lilian Calmejane (Direct Energie).

Le coureur au maillot noir a surpris son monde et le temps qu'on se regarde à l'arrière, c'en était terminé. Comptant jusqu'à 35'' d'avance sur le peloton, Calmejane résiste et devance au final, Valentin Madouas (FDJ- Groupama) et l'Italien André Vendrame (Androni).

Revivez l'arrivée en direct de cette 79e Paris-Camembert :

La réaction du vainqueur, Lilian Calmejane (Direct Energie) :

L'arrivée en solitaire pour Lilian Calmejane (Direct Energie)

