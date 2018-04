À Rouen, un dealer condamné à deux ans de prison

Un homme de 34 ans a été condamné à deux ans de prison, lundi 9 avril 2018, par le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) pour transport, acquisition et cession de produits stupéfiants ainsi que rébellion aux forces de police.

C'est le 6 avril 2018 à Caudebec-les-Elbeuf qu'une patrouille de police surveille un bar, dont des clients sont soupçonnés de consommer de la drogue. Les policiers remarquent un individu qui roule une cigarette. À leur vue, il s'enfuit et jette une sacoche sur le trottoir. Bientôt rattrapé, Guillaume Labbé, 34 ans, est interpellé et confondu: la sacoche contient du cannabis et 500 grammes d'héroïne, conditionnés dans des sachets plastifiés. Entendu au commissariat, il reste évasif sur l'origine de ces produits. Il explique qu'il a une dette de 40 000 euros et qu'on lui demande en échange de revendre la drogue. Cependant il persiste à taire le nom de ses commanditaires. "J'ai subi des pressions pour rembourser ma dette", dit-il lors de l'audience.

Il fait la "mule"

Menacé par ses débiteurs, son chien ayant été retrouvé mort devant chez lui, il prend peur et accepte le marché. "Il n'est qu'une mule", dit sa défense, et "n'a rien d'un revendeur patenté". En marge de ce commerce illicite, il s'est également rendu coupable de rébellion lors de son interpellation en molestant les policiers qui l'appréhendaient. Son casier judiciaire fait état de deux infractions au Code de la route. Pour la partie civile représentant les policiers agressés, "il y a acte de violence constitué". Le ministère public constate que "tous les éléments du dossier sont probants". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés, lundi 9 avril 2018 et le condamne à deux ans de prison, dont un avec sursis. Son maintien en détention est prononcé.

