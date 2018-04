Le Mag à la rencontre d'un Globe trotter Normand

Il n'a pas encore 28 ans et pourtant, il en a vu du pays. De la Hongrie, "son premier pays étranger" à la Russie, son hôte actuel, en passant par l'Argentine ou la Colombie, ce jeune manchois raconte ses voyages sur les réseaux sociaux. Nous l'avons rencontré.

Fin mars 2018, Florian Deshayes, installé à Moscou depuis quelques mois, est en vacances dans sa Manche, natale. À Gavray, petite commune de 1400 habitants, il vient se ressourcer auprès de sa famille. Une petite pause dans une aventure perpétuelle commencée il y a 7 ans. Nous en avons profité pour le rencontrer

Le virus du voyage

Depuis 2011 et son année "Erasmus" passée à Budapest en Hongrie, Florian a le "Virus du voyage" (C'est le nom de son blog) . Son leitmotiv: "voyager seul" à la rencontre des populations locales puis raconter ses périples sur son blog et ses réseaux sociaux. Ainsi il a découvert une grande partie de l'Europe et un beau morceau d'Amérique du Sud. Son rêve, faire de sa passion du voyage, un véritable métier. Le tout sans oublier sa terre d'origine.

Vous pouvez suivre Florian en vous rendant sur son blog, sa page Facebook ou sa chaîne Youtube

