Notre-Dame-des-Landes : des Caennais en soutien aux expulsés de la Zad

Lundi 9 avril 2018 en début de soirée, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées à Caen (Calvados) en soutien aux personnes en cours d'expulsion sur la Zone à Défendre (Zad) de Notre-Dame-des-Landes (Calvados).

Au compte-gouttes, un solide noyau de soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes à Nantes visés par une procédure d'expulsion qui a commencé le matin même, s'est constitué dans le centre de Caen (Calvados). Une cinquantaine de personnes se sont ainsi retrouvées place Bouchard. "Ils ont réussi à faire une union entre des gens aux objectifs différents, avec certains intéressés pour penser un nouveau mode d'habitat, d'autres désireux de développer un nouveau type d'agriculture, ou encore pour défendre un nouveau type de démocratie", explique Daniel Marais*.

Des espaces pour penser différemment

Le débat s'est vite emparé des échanges, avec beaucoup d'informations partagées sur la situation de la Zone à défendre et surtout sur ce qui avait pu y être construit ces dernières années. "Partout où s'organise des espaces pour penser différemment la société, de créer du commun, tout est fait pour les détruire et les évacuer le plus rapidement possible", estime pour sa part Antonin Louvier*.

*Les noms ont été volontairement modifiés

