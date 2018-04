Baseball : les Huskies de Rouen démarrent pied au plancher

La première journée de championnat de D1 de baseball s'est jouée le dimanche 8 avril 2018. Les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) étaient à La Rochelle pour affronter les Boucaniers.

Il ne leur aura pas fallu longtemps pour trouver leurs marques. Malgré quelques changements dans l'effectif à l'intersaison, les Huskies de Rouen ont débuté leur saison 2018 du championnat français Élite (D1) de baseball de la meilleure des manières. Le dimanche 8 avril, sur le terrain d'un promu, les Boucaniers de La Rochelle, la meute a bien commencé la défense de son titre de champion de France.

Les Huskies encore en rodage

Pour le premier match, les Rouennais ne laissent aucune chance aux petits nouveaux de la division et les assomment d'une victoire écrasante (1-13). Dans le second match, il semble que les Boucaniers trouvent leur rythme et prennent un peu plus confiance. Mais à la fin, ce sont toujours les Huskies qui l'emportent (8-13).

"Il y a beaucoup de positif, quelques petites erreurs mais c'est le début de la saison et tout le monde va pouvoir régler ça" notait Luc Piquet, l'un des joueurs Rouennais, après la rencontre. Ces premières victoires placent les Huskies dans la moitié haute du classement. La prochaine rencontre sera à domicile, le dimanche 15 avril, face aux Ducks de Saint-Just-Saint-Rambert, qui ont été défaits lors du premier match face à Sénart.