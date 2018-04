Indochine : le 13 Tour inspiré par le voyage spatial du Rouennais Thomas Pesquet

Actuellement en tournée toute l'équipe d'Indochine promet un show la tête dans les étoiles.

C'est sans doute l'une des plus belles tournées de cette année 2018 et surement la plus belle du groupe Indochine. Difficile de dénicher des billets pour voir toute la bande sur l'une des scènes françaises, le début de tournée fait un triomphe et les concerts affichent très souvent complets. Ce "13 Tour" c'est aussi l'occasion de fêter le succès du dernier album "13", l'un des plus beaux de la carrière d'Indochine. "La vie est belle" et "Un été français" diffusés sur Tendance Ouest font partie de ce dernier opus.

Nicolas Sirkis a voulu marquer le coup avec ce "13 Tour" et nous faire voyager dans l'espace grâce a une cinquantaine de panneaux lumineux placés au dessus du public. Pendant qu'il préparait son dernier album Nicolas Sirkis n'a rien manqué de l'exploit spatial du Normand Thomas Pesquet, il regardait régulièrement les tweets, photos et a trouvé de l'inspiration pour la réalisation de ses projets en cours.

Le gestuel, les lumières, l'animation et le dialogue avec la foule s'annoncent plus que jamais intenses sur chacune des dates de la tournée. Pour avoir un aperçu il suffit de visionner le making-of mis en ligne sur la chaîne Youtube d'Indochine. Un ensemble d'images dynamiques qui enchaînent à la fois la foule, le backstage et l'installation de la gigantesque soucoupe lumineuse qui surplombe la foule.

Réalisé depuis les images du concert de l'AccorHotels Arena de Paris, voici le making-off du "13 Tour".

Actuellement il n'est plus possible d'applaudir le groupe en Normandie. Indochine joue à guichet fermé les 18 et 19 mai 2018 au Zénith de Caen et le 1er Novembre 2018 au zénith de Rouen. Désormais il faudra patienter jusqu'au grand show des 40 ans de carrière du groupe annoncée par Nicolas Sirkis, en espérant que cette grande fête d'anniversaire reste d'actualité.

