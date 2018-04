Handicap mental : des maisonnées en projet à Caen

En coulisses et en marge de leur assemblée générale qui se tiendra à la maison des associations à Caen (Calvados), samedi 14 avril 2018, les bénévoles de l'association La Cerisaie dédiée au handicap mental, ont pour projet de créer trois maisonnées pour offrir des solutions de logement autonome.

L'assemblée générale des membres de La Cerisaie, samedi 14 avril 2018, sera forcément l'occasion de revenir sur les animations mensuelles proposées à destination des personnes touchées par un handicap mental. Mais y sera également évoqué le projet de trois maisonnées à aménager sur le territoire de Caen (Calvados).

L'inclusion, principe de base

"Notre idée est de créer rapidement trois lieux d'habitat partagé, pouvant accueillir six à sept locataires, deux professionnels et des personnes en service civique, présente Hélène Le Bouteiller, membre de l'association. Ces adultes qui peuvent vivre de façon autonome ont des besoins de logement et veulent pouvoir être chez eux, recevoir des invités." Ou quand la personne handicapée n'est plus considérée comme un objet de soins mais un(e) citoyen(ne) à part entière. Fin avril, une réunion est programmée à ce sujet entre des représentants de La Cerisaie et des agents de la direction départementale de la cohésion sociale.

Samedi 21 avril, une quarantaine de personnes sont attendues pour participer à la discosoupe programmée dans le quartier de la Maladrerie. "Ce sera notre temps fort du mois où là encore, l'inclusion sera notre mot d'ordre !"

Pratique. Tél. 02 31 93 11 02

