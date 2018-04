Grève SNCF : à Rouen, de plus en plus de "coworkeurs"

Alors que les cheminots poursuivent leur grève perlée de deux jours sur cinq, lundi 9 avril 2018, à Rouen (Seine-Maritime) les voyageurs s'adaptent. Certains espaces de coworking, ces lieux conçus spécialement pour les travailleurs, commencent à accueillir plus de personnes.

Alors que la grève à la SNCF se poursuit, lundi 9 avril 2018, à Rouen (Seine-Maritime), les voyageurs s'organisent.

Certains, ne pouvant se rendre au bureau, doivent travailler depuis chez eux... mais ce n'est pas toujours simple de se motiver, d'avoir une bonne connexion Internet ou encore de se concentrer !

A Rouen, il existe donc 6 ou 7 espaces de coworking avec bureau, connexion Internet, coin cafétéria et autres aménagements dédiés aux travailleurs. Certains d'entre eux ont vu leur clientèle augmenter les jours de grève.

"Nous avons accueilli une douzaine de personnes qui étaient sans bureau"

Vanessa Berry est responsable de l'espace Nowcoworking à Rouen, ouvert depuis deux ans et demi et auquel se sont déjà inscrits plus de 1 000 "coworkeurs".

Dès le premier jour de grève, "nous avons eu quelques appels pour savoir si nous accueillions des télétravailleurs de façon épisodique et mercredi, nous avons accueilli une douzaine de personnes qui étaient sans bureau." Il s'agissait alors essentiellement de personnes habitant Rouen ou Dieppe et se rendent tous les jours sur Paris ou Caen.

Cinq à dix personnes en plus

Même constat à L'Usine café coworking, ouvert depuis un an : il y a eu quelques personnes en plus que d'habitude. "En moyenne, on a une fréquentation, lissée sur la journée, d'environ 25 personnes, explique Florian Chambolle. Là, on est montés jusqu'à 30-35 personnes parce que les jours de grève ont fait que les gens qui travaillent sur Paris se sont retrouvés bloqués."

