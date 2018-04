Seine-Maritime : douze sangliers prélevés à l'issue de la battue

Le 08 avril 2018 à 15:29 Par : Gilles Anthoine

La préfecture de Seine-Maritime organisait dimanche 8 avril 2018, une battue administrative sur les secteurs de Rouen, Bihorel et Darnétal. Cette dernière s'est réalisée comme prévu entre 7 h 30 et 14 heures. Douze sangliers ont été prélevés. Un rabatteur a été légèrement blessé à cause d'une chute.