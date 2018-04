Prison ferme pour vol et violation de domicile

En décembre 2017, à Hermanville-sur-Mer au nord de Caen (Calvados) trois individus s'introduisent dans une résidence secondaire, s'y installent quelques jours et y volent des denrées alimentaires. À la suite d'une enquête, l'un d'eux a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen jeudi 5 avril 2018 et condamné à trois mois de prison ferme.

Jeudi 5 avril 2018 Klajdi Cerpja, un albanais âgé de 19 ans, a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vol dans un local d'habitation et pour violation de domicile, ceci à Hermanville-sur-Mer en décembre 2017. L'audience s'est déroulée en son absence.

Les trois hommes s'installent plusieurs jours

Les propriétaires d'une résidence secondaire ont la surprise de découvrir que leur maison a été visitée. On y a manifestement séjourné, laissant des détritus et volant des denrées alimentaires. C'est à la suite de la dénonciation anonyme d'un membre de la communauté albanaise que l'enquête s'oriente ver le prévenu (ses traces ADN seront retrouvées dans une autre effraction). L'homme reconnaît avoir occupé les lieux durant quelques jours avec deux autres albanais. Ils ont mangé et bu, fait des machines à laver, pris des bains et bien dormi. L'homme affirme que la porte n'était pas verrouillée et nie avoir volé.

"Ils ne rendent pas service à leurs compatriotes"

"Je demande au tribunal d'envisager une peine mixte requiert le procureur, six mois dont trois mois ferme, car il s'ajoute aux délits le fait qu'il ne soit pas venu s'expliquer. De plus, ces individus de part leur comportement, ne rendent pas service à leurs compatriotes"

Ce sera la décision du tribunal. La peine ferme de Klajdi Cerpia n'est pas aménageable.

