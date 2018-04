Football (Ligue 1, 32e journée) : Caen, entre lamentable et ridicule...

Ce samedi soir 7 avril 2018, le SM Caen a subit une nouvelle humiliation à Amiens et confirme sa glissade incontrôlée vers les profondeurs de la Ligue 1 avec une 4e défaite de rang. Inquiétant.

Le match.

Le néant, les abysses, c'est au choix. Quel que soit le qualificatif, la prestation des Malherbistes à Amiens ne pourra en tout cas pas dépasser le zéro absolu. Sans entrain, les Normands ont rapidement été pris de court, d'abord par Dybassi (20e), puis par Gakpé (30e). Un break de retard à la pause, difficile dès lors, de croire à quelconque point potentiel.

Désastreuse prestation d'ensemble

D'autant que la seconde période débute par un nouveau but, encore oeuvre d'Amiens, signé de Konaté en conclusion d'un excellent travail de Kakuta (52e). Après moins d'une heure, Caen est déjà cloué au pilori et pire, les Normands ne prennent même pas la peine d'essayer de réagir. Aucun enchaînement n'arrive, aucune envie ni aucune fierté ne semblent pouvoir jaillir des têtes caennaises quand celles de leurs adversaires en regorgent. Kouakou puis Santini buttent sur un Gurtner en verve (75e, 80e). Rien ne peut empêcher la marche victorieuse d'un onze de la Licorne en cette 32e journée.

Les buts.

20e : Long centre de la droite qui trouve la remise de Konaté pour Dybassi qui ajuste une volée nette dans le coin droit du but de Vercoutre.

Amiens : 1- Caen : 0

30e : En entrée de surface de réparation, Monconduit joue un centre tir qui arrive jusqu'à Gakpé qui se jette et loge le cuir sous la barre de Vercoutre.

Amiens : 2- Caen : 0

52e : Déboulé de Kakuta qui ridiculise la défense caennaise et dépose un centre parfait à Konaté qui a le temps de contrôler et loger le ballon dans le but vide.

Amiens : 3- Caen : 0

La fiche.

Mi-temps : 2-0 , Arbitre : M. Millot

Avertissements : Amiens : Konaté (14e), Kakuta (33e), Dybassi (72e), Caen : Genevois (23e)

AMIENS : Gurtner, Gouano (cap), Adenon, Cissokho, Monconduit, Mendoza, Zungu (Fofana 60e), Gakpé, Dibassy, Kakuta (Manzala 54e), Konaté (Traoré 75e), entr : Christophe Pelissier

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Genevois (Kouakou 46e), Djiku, DaSilva, Bessat, Sankoh, Féret (cap)(Peeters 67e), Deminguet, Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande.

Buts : Amiens : Dybassi (20e), Gakpé (30e), Konaté (52e)

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1, 7e journée) : Ivan Santini offre la victoire à Caen contre Amiens

Football (Ligue 1, 14e journée) : 22, voilà le Stade Malherbe de Caen !

Football (Ligue 1) : Contre Nice, Caen arrache un point grâce à Ronny Rodelin !

Football (Ligue 1, 16e journée) : Caen tient la dragée haute à Lyon !

Football (Ligue 1) : Caen étrillé par Marseille (1-5) poursuit sa chute interminable vers la Ligue 2