Une employée du CHU de Caen menacée de mort

Vers 2 heures du matin mercredi 10 août 2016 un homme alcoolisé insiste pour voir sa compagne qui vient d'être hospitalisée en urgence au CHU de Caen (Calvados) Essuyant un refus, il se déchaîne. Il a été jugé jeudi 5 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Caen.

Franck Liaigre âgé de 39 ans ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal de grande instance de Caen (Calvados) jeudi 5 avril 2018 où il a été jugé pour menaces de mort à l'encontre d'une personne chargée de mission de service public en août 2016. L'homme écope d'une peine ferme.

Plusieurs personnes pour le sangler sur un brancard

Vers minuit, après une journée de fête familiale, une femme sombre dans un coma éthylique. Son compagnon appelle les pompiers qui la prennent en charge et l'orientent aux urgences du CHU de Caen. Peu après l'homme s'y rend, insistant auprès de l'hôtesse d'accueil pour voir sa compagne. Celle-ci refuse "Les médecins ne voulaient pas car elle était très agitée. Je lui ai dit de repasser dans la matinée ". L'individu se déchaîne alors contre l'employée, menaçant de la "buter" et réitérant de plus en plus violemment ses menaces, malgré les injonctions de quitter les lieux. Finalement plusieurs personnes seront nécessaires pour le maîtriser et le sangler sur un brancard.

Traumatisme psychologique

L'employée, habituée à gérer le stress des malades et des accompagnants, reconnaît avoir eu très peur pour sa vie. "Je ne savais pas ce qu'il avait dans les poches". Deux jours d'incapacité totale de travail lui sont prescrits. 500 euros de préjudice moral sont sollicités. "La réponse à son absence, qui prouve son indifférence, ne peut être qu'une peine ferme" déclare le procureur.

Franck Liaigre écope de 6 mois de prison ferme non aménageable et de 500 euros de dommages et intérêts.

