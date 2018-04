Football: le FC Rouen en déplacement à Évreux

Samedi 7 avril 2018, le FC Rouen (Seine-Maritime) se déplace à Évreux pour le compte de la 21e journée de National 3. Coup d'envoi de la rencontre à 17 heures.

Battus dans un match de bas de classement par la réserve d'Avranches 2-0, les Diables Rouges du FC Rouen se déplacent sur la pelouse d'Évreux lors de la 21e journée de National 3 samedi 7 avril 2018 à 17 heures.

À deux points seulement de la zone de relégation, les Rouges et Blancs n'ont plus vraiment de marge de manœuvre et n'auront pas d'autre choix que de s'imposer face à une équipe bien mieux en championnat avec une actuelle 4e place au classement.

Nul doute que le match aller sera encore dans les têtes du côté des joueurs de David Fouquet qui avaient perdu sur le score de 3-0.

