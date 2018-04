Vos pronostics hippiques gratuits, pour ce Samedi 7 Avril à Vincennes

Aujourd'hui, le Prix du Tréport sera la course support du tiercé, quarté, quinté + sur l'hippodrome de Vincennes. 16 partants s'élanceront à 15h15 sur les 2 700 mètres de la 4ème course. Découvrez la sélection d'Apollinaire

Dans la 4ème course à Vincennes, pour le Prix du Tréport, Apollinaire vous conseil de jouer :

Le 16, Bel Avis

Le 15, Venosc de Minel

Le 11, Apollon de Kacy

Le 14, Unbridled Charm

Le 12, Cobra Bleu

Le 3, Blooma d'Héripré

Le 6, Sharon Gar

Et le 7, Tell Me No Lies

Départ à 15h15