Hockey sur glace : plusieurs prolongations chez les Dragons de Rouen, Joël Caron arrive

Nouvelles infos du coté du marché des transferts chez les Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Après la première prolongation de Kevin Dusseau, le RHE 76 annonce la resignature d'Anthony Guttig et l'arrivée de Joël Caron.

Les nouvelles ne tardent pas à arriver. Un peu plus d'une semaine après le nouveau titre de champion de France remporté, le staff des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) s'active sur le marché des transferts pour préparer l'effectif de la saison prochaine.

Du mouvement dans les deux sens

Coté départ, quelques changements sont déjà actés : Petr Hubacek et Phillippe Paquet raccrochent les patins et le gardien Raphaël Garnier va partir sous d'autres horizons. Du côté des prolongations, quelques bonnes nouvelles également dans la foulée de la signature de Kevin Dusseau. L'attaquant Anthony Guttig, lui aussi international français, va prolonger l'aventure sur les bords de Seine après avoir été très en vue lors des play-off, au sein du trio qu'il formait avec Alex Aleardi et Nicolas Deschamps.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul, le club rouennais a également annoncé l'arrivée de Joël Caron, un attaquant de poche québecois de 22 ans (1m68), qui évoluait cette saison à Cergy en Division 1 et qui a terminé meilleur pointeur et meilleur buteur.

Tout au long de ce vendredi 6 avril 2018, d'autres annonces sont tombées. C'est ainsi que l'on a appris les prolongations du natif de Rouen Loïc Lampérier, qui disputera sa 10e saison sur les bords de Seine, et de l'indéboulonnable Marc-André Thine,l pour une 14e saison au sein du club.

Joris Bedin présent depuis déjà deux saisons, s'engage également pour une saison supplémentaire avec les Jaunes et Noirs.