La Chine appelle l'UE "à agir ensemble" contre le protectionnisme américain

La Chine a appelé vendredi l'Union européenne "à agir ensemble" contre le protectionnisme américain, alors que le ton monte entre Pékin et l'administration Trump, en pleine guerre commerciale.

"La Chine et l'UE ont pour responsabilité de faire respecter l'ordre commercial multilatéral basé sur des règles (...) nous devons agir ensemble", a affirmé l'ambassadeur chinois auprès de l'UE, Zhang Ming, dans une déclaration contre le protectionnisme américain.

"Dans un monde où les incertitudes sont grandes, une relation stable entre l'UE et la Chine est un précieux atout", a-t-il ajouté, dans ce texte transmis à l'AFP par mail.

Et de qualifier les décisions américaines de "typiquement unilatérales et protectionnistes, qui créent un très mauvais précédent". "Les États-Unis tournent le dos aux règles reconnues internationalement", a-t-il continué, mettant en garde contre "le retour de la loi de la jungle" dans le commerce international. "Si cela arrive, les intérêts de tout le monde vont être touchés, ceux de l'UE y compris", a-t-il dit.

"La Chine et l'UE, en tant que membres majeurs de l'OMC, (...) devraient prendre une position claire contre le protectionnisme, préserver conjointement les règles multilatérales de l'ordre commercial et maintenir l'économie mondiale sur une base saine et durable", a-t-il écrit.

Il y a deux jours, un porte-parole de la Commission européenne, Daniel Rosario, interrogé sur l'escalade du conflit commercial entre la Chine et les USA, avait insisté sur l'importance du respect des règles de l'OMC.

"L'UE pense que les mesures (commerciales, ndlr) devraient toujours être prises dans le cadre de l'OMC, qui fournit toute une série d'outils pour résoudre efficacement les différends commerciaux", avait-il dit.

Vendredi, la Chine s'est déclarée prête à "aller jusqu'au bout" et "quel qu'en soit le prix" dans une guerre commerciale avec les États-Unis, après des menaces de nouveaux droits de douane du président américain Donald Trump.

