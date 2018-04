Bonne table à Caen : l'Atelier du Burger

Cette semaine, direction l'Atelier du Burger à Caen (Calvados) pour tester des burgers maison.

C'est le restaurant à burger qui monte à Caen. L'Atelier du Burger décline ses adresses et ses recettes. Au 6 rue Buquet, au 27 rue Écuyère ou dans leur food truck, les burgers se déclinent pour tous les goûts. Ce midi, c'est celui de la rue Écuyère, en plein centre-ville de Caen, que nous avons testé.

Carte simple et burgers maison

À peine la porte poussée, une odeur de viande grillée et de frites toutes chaudes nous met directement en appétit. La carte est simple : six burgers sont proposés pour moins de 10 € et faits maison bien évidemment. Du plus simple, comme le "Classic" (steak haché frais, cheddar affiné, dés de tomate, confit d'oignon, salade mâche et sauce cocktail maison) à 7,50 € au "Veggie" (galette de haricot rouge et soja panée, concombre, fromage frais, salade mâche, sauce tartare maison) à 8 €. Le "burger du moment" permet aux habitués de découvrir de nouvelles saveurs, avec, par exemple "Le Forestier" au morbier et crème de champignons persillés.

Au niveau des formules, selon les appétits, les clients ont le choix entre "une petite formule" avec frites maison et boisson, pour trois euros en plus du prix du burger, ou une "grande formule" avec frites, boisson et dessert pour six euros en plus du burger.

Dans le restaurant, de grandes tables sont installées pour plus de convivialité et les burgers sont apportés sur des plateaux. La vente à emporter et la livraison à domicile ou au travail sont également proposées.