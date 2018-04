De nouveaux locaux pour accompagner les enfants en difficulté à Caen

Mercredi 28 mars 2018, le CMPP, Centre médico-psycho-pédagogique de Caen (Calvados) a inauguré de nouveaux locaux dans le quartier de la Grâce de Dieu.

C'est un lieu souvent méconnu qui pose ses valises dans un point stratégique de la ville : le CMPP, Centre médico-psycho-pédagogique de Caen (Calvados). Ses nouveaux locaux ont été inaugurés mercredi 28 mars 2018 dans le quartier de la Grâce-de-Dieu. Dans cet établissement spécialisé dans l'accueil des enfants, des médecins pédopsychiatre, psychologues, psychothérapeutes, orthophonistes ou encore assistantes sociales travaillent main dans la main pour établir un projet qui réponde spécifiquement aux besoins de l'enfant.

240 jeunes suivis chaque année

"Nous recevons en moyenne 240 jeunes par an, des enfants du plus petit âge jusqu'à 18 ans, précise Samuel Cochet le directeur de l'association Gaston Mialaret, qui gère le centre. Ce sont des enfants qui rencontrent des difficultés psychologiques, des troubles divers qui font qu'ils vont avoir besoin d'un soutien pluridisciplinaire."

🏢 Inauguration du bâtiment Polaris 🏢 @joelbruneau a inauguré ce matin le bâtiment Polaris sur la zone d'activités Fresnel de #caen. Ce bâtiment accueille le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) destiné à l'accueil de jeunes enfants et de mineurs #santé pic.twitter.com/IkuMd1OBhh — Caen la mer (@Caenlamer) 28 mars 2018

Jusqu'alors, le CMPP était installé à Saint-Contest. Face à un besoin de locaux plus grand, "nous avons fait le choix de déménager en plein cœur d'un quartier de Caen qui n'avait pas ce type de service", présente le directeur. Dans ces nouveaux locaux baptisés Polaris, le centre dispose de bureaux taillés sur mesure "ce qui fait que chaque professionnel possède sa propre salle et donc un vrai confort d'exercice". Mieux insonorisé, le bâtiment permet aussi plus de confidentialité pour les jeunes patients.

Au-delà du quartier de la Grâce-de-Dieu, les enfants font parfois 20 à 30 kilomètres de route pour venir en consultation au CMPP de Caen.

Pratique. CMPP Caen, parc d'activités Fresnel, 4 rue Raymonde-Bail à Caen.