Festival des Planches et des Vaches : les super Héros de BD sont à l'affiche

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018, la BD fait son festival à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) et met les super héros à l'honneur.

Les "Normandy Men" débarquent samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018 au Festival de BD "Des Planches et des Vaches" à Hérouville-Saint-Clair. Ces super héros sont en tête d'affiche pour l'événement. Leur créateur, Stéphane Perger, dessinateur et coloriste, est le président de cette 17e édition.

Une quarantaine d'artistes

Sur place, une quarantaine d'artistes partageront leur passion de la BD. Parmi eux, Fred Vignaux, Alexi Sentenac ou encore Sébastien Vastra. Au programme : rencontres, débats et discussions avec les artistes. Remise des prix samedi à 18 h 30.

De nombreuses activités sont proposées : L'atelier "Vanille Goudron" où le principe est simple : deux concurrents s'affrontent, les yeux bandés, pour une "bataille de dessins loufoques", un atelier de dessin, animé par un dessinateur (seulement l'après-midi). Les plus jeunes pourront participer à un jeu de piste "Mais où est donc Charlie ?"

Plusieurs tombolas sont organisées durant le Festival, avec à gagner : BD, affiches et ex-libris. Ambiance familiale garantie et possibilité de se restaurer sur place.

Pratique. Samedi 31 de 10 h 30 à 19 heures et dimanche 1er avril de 10 h 30 à 18 heures. La Fonderie, à Hérouville-Saint-Clair. 2 € la journée, gratuit -10 ans.

