Près de Caen, l'éco-quartier des hauts de l'Orne s'organise pour 2020

À Fleury-sur-Orne (Calvados), un nouveau quartier est en construction pour 2028. Un pépiniériste s'y est installé. Il va faire fleurir près de 2 000 arbres.

La finalisation de l'écoquartier des hauts de l'Orne à Fleury-sur-Orne (Calvados), de l'avenue d'Harcourt jusqu'au stade de la commune, prévue pour 2028 est encore loin mais le projet avance. En 2020, les nouveaux arrivants devraient s'installer dans le premier bâtiment dont la construction va débuter à l'été 2018. "Avec environ 1 200 habitants, il y aura déjà de la vie dans ce nouveau quartier", explique Hugo Lainé chargé de l'opération pour Normandie-Aménagement.

Et si le quartier en sera à ses prémices, les Fleurysiens pourront compter sur la présence d'un pépiniériste et de la "cabane des Pépinières" pour animer les lieux. "Dans cet écoquartier, 1 500 arbres et 5 000 arbustes vont être plantés sur 15 hectares, ajoute Hugo Lainé. Il va rester sur place pendant dix ans, le temps que les arbres grandissent".



Un lieu pour les associations

Et pour bien travailler, ce professionnel a besoin d'un local. "Nous allons construire ce qu'on appelle la Cabane des pépinières. Ça sera un lieu de stockage mais surtout un lieu d'animation pour les Fleurysiens". La construction de la cabane de 100 m2 doit débuter cet été avec pour objectif en finalisation en septembre-octobre. Un architecte doit être choisi en avril.

Cet espace de stockage comprendra également une salle de réception pour 40 ou 50 personnes. "Son utilisation va être élargie. Les associations de Fleury-sur-Orne pourront s'en servir pour leurs activités". Des ateliers ont eu lieu ces dernières semaines pour évaluer les besoins. "Ils pourront s'en servir comme salle de musique, pour des ateliers de cuisine. Il y a aura des points d'eau et un préau pour les activités manuelles". Dans dix ans, la cabane et le pépiniériste partiront "mais peut-être que l'endroit restera selon la volonté des habitants".

Ce nouveau quartier sera desservi par le nouveau tramway pour un accès à Caen en dix minutes. En 2028, le nouveau quartier accueillera près de 4 000 habitants.