Nouveaux blocages de lycées à Caen

Mercredi 4 avril 2018, les lycéens de Malherbe à Caen (Calvados) bloquaient à nouveau leur établissement.

Nouveau blocage mercredi 4 avril 2018 au matin devant le lycée Malherbe à Caen (Calvados), mais aussi le CLÉ à Hérouville. Les élèves ont dressé leurs banderoles sur les murs et organisé une mobilisation devant l'établissement. Ils protestent contre la sélection pour l'entrée à l'université mais tiennent aussi à se placer dans une démarche contestataire plus générale.

Mai 1968 en référence

"On est toujours contre la sélection, une loi qui est passée sans discussion, explique Emma Dutertre, élève en Première. Nous soutenons aussi toutes les grèves du service public d'hier et aujourd'hui. Plein de réformes sont en train de passer sans être discuté alors que beaucoup de mouvements éclatent en France. Et si aujourd'hui personne ne se lève pour dire que ce n'est pas normal, personne ne sera au courant de ce qui se passe."

Si les notions de désinformation organisée par le gouvernement et de méfiance envers les médias ne sont jamais bien loin des discussions de ces jeunes, le discours est déjà bien rodé chez certains. "On se mobilise partout où l'on peut pour dire que l'on va continuer la lutte au côté des étudiants, des travailleurs et des travailleuses, des retraités… poursuit Loris Pena, du syndicat lycéen UNL. Aujourd'hui tout le monde est touché ! 50 ans après mai 1968, c'est important de réaffirmer ce lieu entre la jeunesse et les travailleurs pour gagner tous ensemble"

