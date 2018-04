MNNQNS : bientôt une tournée internationale pour le groupe de Rouen

Le groupe de Rouen (Seine-Maritime) MNNQNS, de plus en plus connu au-delà des frontières de la Normandie, est en concert au 3 Pièces Muzik'Club , mardi 10 avril 2018. Un live "à la maison", avant une tournée en France et à l'étranger.

Quand on demande à Adrian D'Epinay d'où vient le nom MNNQNS, la réponse est rapide : "c'est la question que je déteste le plus". Parce qu'en fait le chanteur et guitariste ne le sait pas vraiment. "Je voulais quelque chose d'un peu prétentieux et percutant. On a choisi mannequins et puis on s'est rendu compte que sur un moteur de recherche, ce n'était pas terrible puisqu'on ne tombait jamais sur notre groupe alors on a décidé d'enlever les voyelles". Cela donne MNNQNS, qui se prononce "mannequins", à l'anglaise. Un nom pris un peu à la légère mais qui a au moins un avantage : celui de poser la question de sa prononciation et... donc de faire parler !

Et le groupe, depuis quelque temps fait parler. Le projet a vu le jour en 2013. "Quand j'habitais à Cardiff, au Pays de Galles, j'ai commencé à écrire les premiers morceaux de MNNQNS", raconte Adrian D'Epinay, 24 ans. De retour en France, il forme le groupe avec des musiciens. En tout, une quinzaine se sont succédé, sur 3 ou 4 ans. La dernière formule remonte à juillet 2017, avec les membres actuels : Marc Lebreuilly, Grégoire Mainot et Félix Ramaen.

Récompensés en février

C'est souvent Adrian D'Epinay qui écrit et compose la plupart des morceaux du groupe, "il est créatif", raconte Grégoire Mainot, "mais on travaille de plus en plus ensemble", précise Adrian D'Epinay.

Au final, ils ont un style bien à eux. "C'est du rock au sens large, on se sert du rock anglais fin 70s à aujourd'hui, du post punk, du shoegaze et d'autres trucs un peu plus bizarres qu'on aime bien apporter pour mettre un peu le bazar là-dedans", explique le chanteur. Cela fonctionne bien, puisque ce style leur a permis de remporter le Prix Ricard S.A Live Music 2018 mi-février dernier. Là aussi, ils ont pris les choses à la légère. "Pour être honnête, au début, on avait oublié qu'on s'était inscrits, puis on a vu que nous étions dans le top 10 et c'est là que l'on s'est intéressé au truc, en se disant qu'on avait vraiment une chance de la gagner. Nous nous sommes mis à bosser, et c'est sans doute ça qui a fait la différence lors de la finale à Paris".

Oui, parce que la réussite ne vient pas de nulle part : du travail, des heures de répétition, une bonne ambiance dans le groupe et un vrai style. Une patte à découvrir "à la maison" du groupe, à Rouen, au 3 Pièces Muzik'Club mardi 10 avril, avant une tournée en France et à l'étranger.

