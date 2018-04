Mode : un défilé à Caen pour faire la promotion des indépendants

A Caen, samedi 7 avril 2018 à 19h, l'association étudiante Hope & Dress organise un défilé de mode suivi d'un cocktail à l'hôtel Mercure dans le centre-ville, près du port de plaisance.

Fondée en 2017 par neuf étudiantes de l'École de management de Normandie, l'association Hope & Dress organise son premier défilé de mode hommes-femmes à Caen (Calvados), samedi 7 avril 2018. Hope & Dress a été créée dans le but de "promouvoir les indépendants locaux et dynamiser la ville de Caen autour d'évènements liés à la mode", explique Caroline Celard-Dartois, l'une des fondatrices.

24 mannequins

Plusieurs responsables de magasins indépendants du centre-ville de Caen habilleront les mannequins dont la boutique Les Chemins Blancs, Lula Boutique, Nude 2.1, Callipyge ou encore Elsa Gary, avant un final incontournable en robe de mariée. Le salon Elka, situé près de l'hôtel de ville de Caen, coiffera les 24 mannequins de Mode In Normandy. L'objectif est de "faire découvrir des boutiques caennaises et mettre en valeur de beaux vêtements."

Après avoir déjà organisé avec succès deux vide-dressings et un after-work, Hope & Dress confirme sa volonté de mettre en valeur les commerces caennais et ne compte pas s'arrêter là. De nouveaux projets sont déjà en route dont une conférence sur l'entreprenariat dans la mode et une collecte solidaire à venir.

Pratique : samedi 7 avril de 19h à 21h à l'Hôtel Mercure Caen Centre Port de Plaisance, 1 rue de Courtonne à Caen. Tarifs : 7€ (debout), 8€ (assis).

