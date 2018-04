Tennis de table : l'ALCL Grand-Quevilly s'approche de la tête du classement

Mardi 3 avril 2018, l'ALCL Grand-Quevilly (Seine-Maritime) recevait Joué-les-Tours pour la 12e journée de championnat de Pro AF de tennis de table.

Mardi 3 avril 2018, l'ALCL Grand-Quevilly a profité de la réception de Joué-les-Tours pour poursuivre sa remontée au classement de Pro AF. Même si la rencontre a été délicate, les Normandes ont réussi à s'imposer 3 à 2, notamment grâce à la victoire de Yuan Tian dans la rencontre décisive.

Li Fen / Nolwenn Fort : 3-1

Yuan Tian / Irina Ciobanu

Kim Hayeong / Li He : 3-1

Li Fen / Irina Ciobanu : 2-3

Yuan Tian / Nolwenn Fort : 3-0

Au classement, l'ALCL cumule 27 points et se place juste derrière Poitiers et Lys-Lille, qui sont en tête avec 30 points. Il reste deux journées de championnat et tout reste possible pour les Normandes. La prochaine rencontre pourrait bien chambouler le classement car les joueuses de l'ALCL se déplaceront chez le leader, Lys-Lille, le vendredi 6 avril.