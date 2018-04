Grève à la SNCF : les perturbations du mercredi 4 avril en Normandie

Pour ce troisième jour de grève à l'appel de quatre syndicats, de nombreuses perturbations sont prévues sur le trafic des trains en Normandie.

La SNCF prévoir "un trafic très perturbé" sur ses lignes mercredi 4 avril 2018. Comme la veille, un train et autocar sur cinq devrait circuler, et ce, sur les grands axes : Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen, Paris-Argentan et Yvetot-Elbeuf-Saint-Aubin. Pour les autres lignes, des substitutions par bus sont mises en place par la SNCF.

Les prévisions de circulation pour le mercredi 4 avril 2018 :

La Sncf prévoit un trafic "très perturbé". - Capture d'écran Sncf

A LIRE AUSSI.

Ce qui ne tourne pas rond à la SNCF

Trafic des RER stoppé, révélateur de problèmes récurrents

Des chutes de neige exceptionnelles sèment la pagaille dans les transports