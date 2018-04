Le port du Havre va investir 500 millions d'euros

Lors de son conseil de surveillance vendredi 30 mars 2018, HAROPA Port du Havre (Seine-Maritime) a présenté son programme d'investissements pour les prochaines années de 500 millions d'euros. Les résultats de 2017 ont été très bons. Le chiffre d'affaires a dépassé 180 millions d'euros.

HAROPA Port du Havre (Seine-Maritime) peut être satisfait de son année 2017. Le trafic est en progression de 10% sur l'ensemble des trafics maritimes dont 14% sur le trafic conteneurs. La situation financière est également au beau fixe. Le chiffre d'affaires 2017 dépasse 180 millions d'euros (en progression de 1,5%) principalement répartis en droits de port, recettes domaniales et exploitation portuaire. La marge brute d'autofinancement s'élève à 41,6 millions d'euros. Les comptes ont été validés par le conseil de surveillance du port vendredi 30 mars 2018, annonçant également des investissements.

Investir 500 millions d'euros

Les résultats 2017 permettent de relancer un programme d'investissements nécessaire à la poursuite du développement du premier port français pour le commerce extérieur. Ce sont 500 millions d'euros qui doivent être investis.

• 35 M€ – croisement route/fer entre la Brèque et le carrefour de l'A29.

• 15M€ – parc logistique (PLPN3 - parc frigo).

• 33 M€ – extension du parc roulier.

• 57 M€ – implantation d'usines et hub logistique (éolien).

• 235 M€ – parachèvement de Port 2000 (pour augmenter le trafic conteneurs).

• 125 M€ – relier Port 2000 à la Seine (via la Chatière).



Les financements actuellement disponibles ne permettent pas de mettre en œuvre la totalité de ce programme. Des subventions supplémentaires vont être demandées notamment auprès de la Commission européenne. Un calendrier précis des investissements sera établi lors du prochain conseil de surveillance d'HAROPA Port du Havre le 29 juin 2018.

A LIRE AUSSI.

Un débat public pour relier Port 2000 au canal de Tancarville

Le port du Havre veut importer plus de fruits et légumes

Trafic portuaire : Le bilan mitigé d'Haropa pour 2016

Transport: Le Havre nouvelle porte d'entrée vers la Suisse

Le Havre : des dockers interpellés dans une affaire de trafic de cocaïne