Grève à la SNCF : morne plaine à Caen

Pour la première des 36 journées de grève organisées par des agents de la SNCF, l'effet s'est immédiatement fait sentir en gare de Caen (Calvados), mardi 3 avril 2018. Les quais sont clairsemés.

Comme dans de très nombreuses gares en France, mardi 3 avril 2018, l'ambiance était des plus calmes à Caen (Calvados), lors de la première des 36 journées de mobilisation des agents de la SNCF contre la réforme structurelle de leur entreprise. Les usagers ont pris les devants pour éviter de se retrouver coincés à quai, même si certains, peu nombreux, ont tout de même décidé de miser sur un passage en gare :

À la rencontre des usagers

À l'extérieur de la gare et pour deux jours, des grévistes ont tenu à installer un stand d'information. "L'idée est d'expliquer aux usagers les raisons de notre grève, présente Christophe Bouchama contrôleur SNCF et syndiqué à la CGT. Nous on n'est pas là pour faire 36 jours de grève. On est en attente de négocier avec le gouvernement."

A LIRE AUSSI.

Ce qui ne tourne pas rond à la SNCF

Guillaume Pepy reste, malgré les tempêtes à la SNCF

Aucun train gare de Lyon ce week-end pour cause de travaux