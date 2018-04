Avec Coline, visitez Caen et ses petits secrets sous forme d'énigmes

Coline Goret, jeune guide touristique, propose à partir du samedi 14 avril 2018 des visites historiques et ludiques dans un quartier de Caen (Calvados). Suivez le guide !

La Place du Canada, à Caen, et son ancienne caserne, n'ont pas de secret pour Coline Goret. Cette jeune guide touristique originaire de la ville propose à partir du samedi 14 avril 2018, en partenariat avec l'office de tourisme, des visites historiques et ludiques dans ce quartier, intitulées "Normandie à la loupe".

Villa mystère

Elle a élaboré, pour l'instant, deux "visites-jeu". La première sur le thème des villas de la Belle Époque, la deuxième sur Charlotte Corday, qui assassinat Marat. "Dans une première partie, je propose une visite classique avec des explications historiques dans le quartier Canada. Ensuite, pendant 45 minutes et par groupe de cinq, les participants, munis d'un carnet, doivent trouver une villa mystère dans le quartier à l'aide d'explications et d'indices", explique la jeune femme.

Coline Goret a testé sur des visiteurs ses visites. - Coline Goret

Des visites familiales

Ces visites s'adressent aux touristes mais surtout aux Caennais, pour qu'ils redécouvrent leur ville. "On ne lève pas forcément la tête quand on se promène, on ne voit pas toujours les détails architecturaux". Parents et enfants pourront jouer ensemble. "Les visites familiales ne sont pas évidentes à mettre en place. Il faut que cela plaise aux parents pour qu'ils ne s'ennuient pas et qu'en même temps, les enfants y trouvent leur compte. Le but est vraiment de faire quelque chose ensemble sans avoir forcément tous les mêmes connaissances".

Le but est de raconter aux Caennais des anecdotes sur des rues qu'ils empruntent tous les jours. - Margaux Rousset

Pratique. Réservations auprès de l'Office de tourisme ou 07.67.11.20.97 ou contact@normandiealaloupe.fr