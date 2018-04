Les BB Brunes reforment le Puzzle sur la scène du Cargö à Caen

Les BB Brunes ont entamé leur tournée pour le lancement de leur nouvel album Puzzle et le groupe s'arrête au Cargö samedi 7 avril 2018.

Déjà une décennie que ce groupe séduit le public avec ses morceaux pop… et ils en ont fait du chemin depuis ! Pour fêter leurs 10 ans de carrière, les BB Brunes sont de retour sur scène et de passage à Caen (Calvados), samedi 7 avril 2018 au Cargö.

Pour ce come-back, ils choisissent de donner une nouvelle résonance à leur style musical avec des couleurs groove, pop et rock. L'écriture et la mélodie reviennent au chanteur, Adrien Gallo, mais tous ont contribué très largement aux choix des textes.

Une thérapie anti morosité

Et leurs mélodies donnent véritablement envie de danser, de bouger et restent ancrées dans la tête. Un véritable remède pour chasser les idées noires. Éclair, éclair, l'un des 12 titres sortis en mars 2017, marque un vrai virage et s'inspire très largement des influences des quatre garçons (Daho, Daft Punk, Bashung…). La critique parle même d'émancipation pour cet album dont l'objectif est véritablement de partir à la conquête d'un nouveau public tout en conservant leurs plus fidèles fans.

Pratique. Samedi 7 avril à 20 h 30, Grande salle du Cargö. Tarif unique 30 €.

