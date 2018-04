Accident mortel de manège: l'exploitant mis en examen

L'exploitant du manège, dont l'effondrement a coûté la vie samedi à un père de famille de 40 ans lors d'une fête foraine près de Lyon, a été mis en examen lundi et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet.

Présenté au parquet dans la matinée, le gérant du manège a été mis en examen pour homicide involontaire, blessures involontaires, aggravé de mise en danger de la vie d'autrui et placé sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet de Lyon à l'AFP.

Après une dizaine d'auditions de témoins et les constatations sur le terrain, les premiers éléments de l'enquête laissent apparaître de graves problèmes mécaniques et d'entretien du manège. Une ceinture de sécurité manquait notamment dans la nacelle où le père de famille, décédé dans l'accident, était monté, avec sa compagne et son fils, a-t-on indiqué de sources proches de l'enquête.

Un expert judiciaire devrait rendre son rapport dans les prochains jours pour mettre au jour les causes du drame qui s'est produit samedi vers 16H30 dans une fête foraine à Neuville-sur-Saône, à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon, sur et aux abords d'un manège composé de quatorze nacelles accrochées à une structure tournante, qui monte et descend.

Il n'est pas exclu que le père de famille décédé ait été mortellement blessé par une structure du décor en fibre de verre (un papillon) qui s'est détachée au moment de l'accident quand le manège s'est affaissé après la rupture du vérin central.

L'autopsie de l'homme décédé est prévue en début de semaine, a encore précisé le parquet.

Un enfant de huit ans a par ailleurs été hospitalisé mais son pronostic vital n'est pas engagé.

La mairie de cette petite commune de 7.000 habitants avait fermé les attractions aussitôt après le drame. La fête de Neuville-sur-Saône était organisée chaque année au moment de Pâques, avec les mêmes forains, sans incident jusqu'ici, avait indiqué samedi à l'AFP l'adjoint au maire Laurent Buffard.

Après un accident qui avait coûté la vie en 2007 à un père et son fils à la Fête des Loges de Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, une loi a été adoptée en février 2008 pour renforcer la sécurité des manèges. Cette loi exige notamment un contrôle technique initial et périodique effectué par un organisme agréé par l'Etat.

La ville de Neuville-sur-Saône organise mardi une cérémonie à 18H00 pour témoigner "de sa tristesse" après ce drame.

