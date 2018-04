"Le tremblement de terre" de Draghi à la Chapelle Corneille de Rouen

À l'occasion des festivités pascales, Le poème harmonique, dirigé par Vincent Dumestre, présente un opéra sacré baroque, inspiré par l'Évangile selon Saint Matthieu, le samedi 7 avril 2018, à la Chapelle Corneille à Rouen (Seine-Maritime).

En écho avec l'actualité liturgique, le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre ressuscite une œuvre sacrée du compositeur baroque Antonio Draghi, centrée sur la figure de la vierge : Le tremblement de terre, présenté le 7 avril 2018 à la Chapelle Corneille à Rouen.

Un compositeur oublié

Vincent Dumestre, directeur artistique du poème harmonique, a souhaité faire revivre une page oubliée de l'histoire de la musique baroque en mettant en scène cet opéra sacré d'Antonio Draghi, composé en 1682 à Vienne. "Ce compositeur a sombré dans l'oubli, regrette Sylvie Saint-Cyr en charge de la promotion du poème harmonique. Il fut pourtant une figure majeure à son époque et un des principaux représentants de la musique baroque à Vienne." Il a effectivement composé près d'une centaine d'opéras pendant sa courte vie dont de nombreux oratorios c'est-à-dire des opéras sacrés.

Gloire à la Vierge

À l'approche des festivités pascales, Vincent Dumestre a souhaité faire revivre cet opéra dans un lieu particulièrement propice à ce type de sujet : la chapelle Corneille.

Cette mise en scène du Tremblement de terre a été présentée le 28 mars dernier à la chapelle de Versailles mais c'est tout d'abord dans le cadre du festival baroque de Cracovie, l'année passée à Pâques, que le public a pu découvrir cette œuvre exceptionnelle, interprétée par le poème harmonique.

Dans les trois cas, c'est dans un lieu de culte, quoiqu'aujourd'hui désacralisé, que le spectacle a été/est donné. "Le poème harmonique investit la chapelle au cours des saisons baroques avec un répertoire varié mais pour Pâques, la programmation s'oriente vers la musique sacrée."

La voix de Marie est un évènement qui rassemble plusieurs œuvres en lien avec la crucifixion tout en étant centrées autour de la figure de la vierge : parmi celles-ci, un concert dansé des sonates de Biber Les mystères de la danse et de la rose et le Stabat mater de Boccherini.

Une reconstitution authentique

Pour ressusciter cette œuvre ancienne, Vincent Dumestre a sélectionné huit solistes parmi lesquels Léa Trommenschlager dans le rôle de la Vierge-Marie et Eva Zaïcik dans le rôle de Marie-Madeleine, lauréate 2018 des Victoires de la musique classique.

Une comédienne introduit cet oratorio par un récitatif puis les chanteurs seront accompagnés par un chœur et des instruments d'époque : cornet, violons, viole de gambe, harpe, clavecin ou orgue, le poème harmonique ayant toujours à cœur de restituer avec le plus d'authenticité possible les œuvres interprétées.

D'autre part, Vincent Dumestre fait appel à son complice de longue date, le metteur en scène Benjamin Lazar : " Celui-ci a choisi un éclairage à la bougie, comme la tradition l'exige et introduit une esthétique propice à la méditation. Il s'attache également à reproduire la gestuelle baroque extrêmement codifiée qui vient souligner l'expressivité du texte et du chant. C'est un domaine dont il s'est fait une spécialité ayant étudié avec soin les différents traités de gestuelle et de danse baroque", souligne Sylvie.

Pratique. Samedi 7 avril 2018 à 20 heures à la Chapelle Corneille à Rouen. De 10 à 20 €. digitick.com

