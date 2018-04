Football (Ligue 1, 31e journée) : mauvais poisson d'avril des Caennais... 

Ce dimanche 1er avril, le SM Caen accueillait Montpellier pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Pris à défaut par deux fois en une minute en première période, les hommes de Garande n'ont jamais pu revenir.

Le match.

L'entame de match n'est pas forcément rythmée. Les deux formations se testent et c'est Peeters qui butte en premier sur une bonne sortie de Lecomte (10e). Montpellier patiente sur sa base arrière et frappe à la première occasion. Sur un dédoublement avec Roussillon, Sambia sert Sio en bout de course pour l'ouverture du score (22e). A peine le temps de se remettre dans le bon sens, Caen pêche à nouveau au marquage et c'est cette fois Skhiri qui vient fermer la porte sur un corner pour doubler la mise (23e). En une minute, Montpellier vient de faire sérieusement basculer la rencontre et les Normands ne trouvent pas la moindre ressource jusqu'à la pause, provoquant une "bronca" logique au retour aux vestiaires.

Caen trop faible...

La seconde période ne révèle pas de grande évolution. Caen tente de remonter et se découvre, laissant Montpellier procéder à sa guise et Sio ne tarde pas à en profiter pour venir conclure en deux temps, un contre à grande vitesse (53e). Après moins d'une heure, l'affaire est entendue. D'Ornano exprime sa déception et Santini vient seulement sauver l'honneur à trois minutes du terme. Aussi tard qu'insuffisant.

Les buts.

22e : Dédoublement entre Roussillon et Sambia. Ce dernier prend le meilleur sur Guilbert et sert Sio qui marque au second poteau.

Caen : 0- Montpellier : 1

23e : sur un corner de Sambia venu de la droite, le ballon est dévié vers Skhiri qui marque en angle au second poteau.

Caen : 0- Montpellier : 2

53e : Contre mené à grande vitesse et c'est Sio qui voit Vercoutre repoussé son premier essai avant d'ajuster sa seconde tentative au fond des filets.

Caen : 0- Montpellier : 3

87e : Centre venu de la droite et Santini vient placer une tête décroisée pour sauver l'honneur.

Caen : 1- Montpellier : 3

Les réactions.

Alexander Djiku (défenseur Caen) :

Patrice Garande (entraîneur, Caen) :

La fiche.

Mi-temps : 0-2, Arbitre : M. Gautier

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Djiku, Genevois (Diomandé 60e), Bessat, Sankoh, Féret (cap) (Deminguet 84e), Peeters, Rodelin, Bazile (Stavitski 46e), Santini, entr : Patrice Garande

MONTPELLIER : Lecomte, Aguilar, Congré, Hilton, Mukiele, Roussillon, Sambia (M'Benza 61e), Lasne, Skhiri (Piriz 76e), Ikoné, Sio (Ninga 70a), entr : Michel Der-Zakarian

Buts : Caen : Santini (87e), Montpellier : Sio (22e, 53e), Skhiri (24e)

