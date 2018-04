Prison ferme pour le cambriolage d'un bar tabac de Sotteville-lès-Rouen

Le prévenu, absent à l'audience du mercredi 28 mars 2018, était jugé par le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) pour vol par effraction dans un bar tabac.

Les propriétaires de ce bar tabac de Sotteville-lès-Rouen sont en vacances, dimanche 3 septembre 2017 au moment des faits. L'établissement est fermé. En milieu d'après midi, des voisins entendent le bruit du volet roulant métallique qui s'ouvre. Intrigués, ils observent un individu qui va et vient, les bras chargés de cartouches de cigarettes et d'enveloppes de jeux de hasard. Ils soupçonnent vite un cambriolage et appellent la police qui ne tarde pas à appréhender Ali Fagousse, 39 ans, passablement alcoolisé.

Conduit en garde à vue pour être auditionné, le prévenu reconnaît les faits et explique qu'il a réussi à déclencher électriquement le rideau métallique du bar et à forcer la porte d'entrée. Le contrôle d'alcoolémie qu'il subit est positif, deux fois au dessus de la norme légale.

Un casier bien fourni

La partie civile rappelle que "déjà cambriolés récemment, le traumatisme est certain pour les victimes". Le ministère public constate que "le préjudice est avéré et doit être sanctionné". Au casier judiciaire du prévenu, six mentions font état de condamnations pour infractions routières, vols et recel de vols. En l'absence de défense, le tribunal déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à quatre mois de prison ferme.

