Des actions à Rouen contre le harcèlement de rue

La semaine internationale de lutte contre le harcèlement de rue démarre mardi 3 avril 2018. La Métropole de Rouen (Seine-Maritime) organise plusieurs animations pour l'occasion. Des saynètes seront jouées dans des arrêts de bus et de métros et un cours de self-défense sera proposé aux femmes.

Une semaine pour sensibiliser le public à la question du harcèlement de rue, qui touche particulièrement les femmes. Elle démarre mardi 3 avril 2018 et se poursuit jusqu'au samedi 7 avril 2018, notamment dans la Métropole de Rouen (Seine-Maritime). Pour aborder la problématique, une campagne d'affichage a démarré dans les transports en commun du réseau Astuce.

Égalité dans l'espace public

La troupe de théâtre d'improvisation "Collectif artistique Communes idées" va intervenir dans les stations et dans les bus à partir du mardi 3 avril 2018, entre midi et 14 heures, "pour interpeller les voyageurs et se questionner", précise Hélène Klein, vice-présidente à la Métropole en charge de la lutte contre les discriminations. "L'idée est de travailler sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'espace public pour que chacun puisse profiter de la vie", ajoute-t-elle.

Les saynètes seront jouées dans les arrêts les plus fréquentés : Théâtre des Arts, Gare rue Verte, Mont Riboudet Kindarena, Saint Sever, Église Saint-Jean et Mitterrand :

• Mardi 3 avril entre midi et 14h

• Mercredi 4 avril entre 14h à 18h30

• Jeudi 5 avril entre 16h30 et 18h30

• Vendredi 6 avril entre midi et 14h

• Samedi 7 avril entre 14h et 16h



Un cours de self-défense

La Métropole de Rouen proposera aussi, lundi 9 avril 2018, une initiation gratuite au self-défense lors du cours de Zumba, organisée dans le cadre des Rendez-vous sports. "Ce cours rassemble environ 1200 participants et la grande majorité sont des femmes", rappelle Hélène Klein. L'initiation durera 30 minutes au Kindarena. Le self-défense permet de travailler les techniques élémentaires de coups de pied et de poings.

