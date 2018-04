Pour renommer une salle, la ville de Rouen lance un grand sondage

La Ville de Rouen (Seine-Maritime) veut rebaptiser le Centre de vie sociale Grammont. Pour trancher entre les quatre propositions, les habitants ont jusqu'au samedi 28 avril 2018 pour voter.

Le Centre de vie sociale Grammont, sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime), va bientôt changer de nom. C'est en tout cas le souhait de la Ville, qui a lancé le samedi 24 mars 2018 une consultation pour que les habitants puissent faire leur choix entre quatre propositions. Et dans les explications fournies par la mairie, chaque proposition a une justification.

• Simone Veil, en hommage à l'ancienne ministre et à ses combats pour les droits des femmes

• Marguerite, pour saluer la mémoire des écrivaines Marguerite Yourcenar et Marguerite Duras

• Les Simones, en hommage "à toutes les Simone et à leurs combats"

• Marie-Jeanne Bassot, qui a fondé la Fédération nationale des centres sociaux en 1922



Un mois pour voter

Pour voter, les Rouennais peuvent déposer un bulletin dans l'urne placée dans de Centre de vie sociale ou bien voter en ligne sur la page créée par la Ville. Les votes sont ouverts jusqu'au samedi 21 avril 2018 et la décision sera révélée le samedi 7 juillet 2018, pour la Fête de l'été dans le parc Grammont.

