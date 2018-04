4258 catéchumènes adultes baptisés à Pâques

Ce week-end de Pâques sera rempli d'émotion pour 4258 catéchumènes adultes, partout en France : ils seront baptisés à l'occasion du week-end de Pâques 2018.

Vous êtes nombreux à bénéficier d'un week-end de trois jours à l'occasion des fêtes de Pâques. Ce week-end s'annonce très particulier pour 4 258 adultes qui, à travers toute la France, l'ont choisi pour se faire baptiser.

Longue démarche

La démarche est volontaire, mais longue. Deux années avec de nombreuses soirées de réunion, pour être certain de faire le bon choix. Une période marquée par de multiples rencontres et discussions et qui nécessite une certaine organisation, et souvent un soutien bienveillant de ses proches.

Le témoignage d'une catéchumène

Le baptême à l'occasion de Pâques, ce sera le cas pour 21 catéchumènes, chacun dans leur paroisse de l'Orne, lors de la veillée Pascale, samedi soir 31 mars 2018. Ce sera par exemple le cas pour Julie, 34 ans. Elle explique sa démarche :

59 catéchumènes recevront également le sacrement dans les différentes paroisses du diocèse de Rouen (Seine-Maritime) durant ce week-end pascal.

