Carnaval étudiant de Caen : 385 personnes secourues, 9 interpellées

Pendant et à l'issue du carnaval étudiant de Caen qui s'est déroulé jeudi 29 mars 2018, 385 personnes ont été admises dans les différents postes de secours installés pour l'occasion, essentiellement pour des cas d'alcoolisations excessives.

Jeudi 29 mars 2018, la participation était en baisse dans les rangs du carnaval étudiant de Caen, en comparaison avec l'édition 2017 où ils étaient 30 000 dans les rues de la principale ville du Calvados. Moins de monde dans le cortège et donc moins de monde à devoir être secouru. 385 personnes, contre 420 un an plus tôt, ont été admises dans les différents postes de secours installés sur place, principalement pour des alcoolémies excessives et de la petite traumatologie. Parmi ces victimes, 105 ont été ensuite transférés au sein d'un des services d'urgence de Caen. Ils étaient 114 en 2017.

• Lire aussi. Carnaval étudiant de Caen : les meilleurs costumes



Au CHU, la soirée était forcément un peu particulière. Le préfet du Calvados, Laurent Fiscus est allé s'assurer que le dispositif était bien place. Il le sait "bien rodé" :

900 encadrants mobilisés

Pour assurer la sécurisation et l'encadrement de cet événement, près de 900 personnels issus de nombreux services ont été mobilisés, ainsi qu'une centaine d'agents de la ville de Caen.

Les forces de l'ordre ont par ailleurs procédé à neuf interpellations, principalement pour des faits de vol, de rixes et d'agressions. Vingt-cinq infractions et délits pour détention de stupéfiants, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ou de drogue, ont également été enregistrés. Une personne a été interpellée pour possession de cocaïne.