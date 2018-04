A Caen, une semaine pour lutter contre le harcèlement scolaire

Quatre étudiantes de l'IAE (Institut d'administration des entreprises) de Caen (Calvados), organisent différents événements lors d'une semaine de sensibilisation au harcèlement scolaire du mardi 3 au samedi 7 avril 2018.

Parce qu'elles ont remarqué que le harcèlement scolaire était trop peu visible à Caen (Calvados), Andréa Colin, Audrey Gibouin, Marie Garnier et Laurie Lunel, quatre étudiantes de l'IAE (institut d'administration des entreprises) ont décidé de monter un événement.

Un thème peu abordé

La "Blue Week", semaine bleue du mardi 3 au samedi 7 avril, va permettre, à travers des conférences et un événement sportif de parler du harcèlement. Un thème important pour Laurie Lunel. Elle a écrit un livre "qui n'est pas autobiographique", à ce sujet. "J'ai commencé à écrire, "Une étoile plus" en 2013 et à l'époque c'est un sujet qui était très peu abordé". En plus de ses études, Laurie Lunel est infirmière et pour elle, le harcèlement scolaire est aussi un problème de santé publique.

Créer une association ?

Mardi 3 avril, une conférence sur le sujet, menée par une psychologue, un juriste et l'association "Marion la main tendue" sera donnée à l'IAE. Samedi 7 avril entre 9 h 30 et 12 h 30, du sport, foot, basket… sera proposé aux enfants à partir de six ans sur le campus 1 de l'université, "pour permettre à des jeunes qui ne se connaissent pas, de jouer dans une même équipe".

Les étudiantes, aimeraient, à terme, créer une association à Caen pour lutter contre le harcèlement scolaire.